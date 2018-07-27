Щесны считает, что приход Роналду увеличивает шансы "Ювентуса" на победу в Лиге Чемпионов

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Щесны считает, что приход Роналду увеличивает шансы "Ювентуса" на победу в Лиге Чемпионов

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны прокомментировал покупку Криштиану Роналду.

"Безусловно, трансфер Роналду увеличивает наши шансы на победу в Лиге Чемпионов. Мы всё ещё мечтаем об этом трофее, но с приездом Криштиану, задача становится реалистичнее. Не думаю, что от этого давление на нас увеличится. Наоборот, в нас будет больше уверенности в том, что мы можем бороться за Европу. Все хотят играть с лучшими футболистами, и приезд Роналду придаёт нам уверенности" - приводит слова Щесны сайт клуба.

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