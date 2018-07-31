Щесны сделал заявление о переходе в "Ювентус" своего конкурента

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Щесны сделал заявление о переходе в "Ювентус" своего конкурента

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны заявил, что его конкурент голкипер Маттиа Перин является очень сильным вратарем.

"Щесны - очень сильный вратарь. Он лучший из молодых итальянских вратарей. Впрочем, в данный момент я сильнее, но вижу, что Перин готов играть в основе "Ювентуса", - приводит слова Щесны Football Italia.

Напомним, что 25-летний Перин перешел в "Ювентус" этим летом из "Дженоа" за 12 миллионов евро.

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