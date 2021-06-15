Щесны установил два антирекорда Чемпионата Европы

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Щесны установил два антирекорда Чемпионата Европы

Фото твиттер B/R Football

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны срезал мяч в собственные ворота в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Словакии (1:2).

Таким образом, страж ворот туринского "Ювентуса" установил сразу два антирекорда турнира.

Во-первых, Щесны стал автором первого вратарского автогола в истории Чемпионатов Европы.

Во-вторых, поляк забил самый быстрый автогол в истории Евро. Его результат - 18 минут.

Не пропустите: Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах Европы. | http://soccernews.ru
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