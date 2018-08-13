Щесны высказался о силе "Ювентуса"
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны высказался о силе своей команды.
"Клуб провёл отличную трансферную кампанию. Все новички "Ювентуса" очень сильны. Но, конечно, Роналду выделяется из общего списка. Мы хотим успешно выступить во всех турнирах, но для начала нужно хорошо стартовать в Серии А. Стал ли "Ювентус" самой сильной командой в мире? Не знаю, но мы точно одни из сильнейших" - приводит слова Щесны Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21