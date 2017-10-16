Щесны: "Я курил в "Арсенале"

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны признался, что курил во время выступлений за "Арсенал".

"Меня никогда не ловили, но я курил в "Арсенале". Я признался, когда меня спросили, делал ли я это в Лондоне. Но вторая история - это выдумка, в "Роме" я никогда не курил" - приводит слова Щесны The Independent.

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