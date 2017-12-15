Щесны: "Я знал, что не буду сразу играть в основе "Ювентуса"
Вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны уверен, что он принял правильное решение о переходе в туринский клуб, несмотря на то, что редко выходит на поле.
"Когда я соглашался перейти в "Ювентус", то знал, что не буду сразу играть в основном составе. Я переходил в "Юве" с прицелом на будущее. Поначалу это было непривычно. Роль запасного это нечто новое для меня. Но затем я привык. Я понимаю, что мне нужно работать, чтобы прогрессировать. Я благодарен Буффону за поддержку", - приводит слова Щесны La Repubblica.
В этом сезоне 27-летний Щесны провел за "Ювентус" 7 матчей и пропустил 5 голов.
Не пропустите: Агент: "Пьяца не покинет "Ювентус" зимой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"
-
Быть ли смене традиций? "Атлетико" в родных стенах принимает неудобный "Алавес"
-
"Челси" принимает "Саутгемптон" на "Стэмфорд Бридж"
-
В Страну Басков за реваншем: "Валенсия" едет за тремя очками к "Эйбару"
-
В заключительном туре первого круга Бундселиги "Бавария" навестит "Штутгарт"
Лента новостей
-
Жардим: "Мы бы могли победить и с более крупным счётом"
-
"МЮ" готов продать Мхитаряна и Шоу
-
Кузяев: "Даже если выиграем все матчи, все равно можем не догнать "Локо"
-
Пирло может возобновить карьеру
-
Марсело: "Самый важный титул - всегда следующий"
-
Клопп назвал нового чемпиона Англии
-
Неймар покинет ПСЖ летом
-
"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира
-
Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"
-
Быть ли смене традиций? "Атлетико" в родных стенах принимает неудобный "Алавес"
-
"Челси" принимает "Саутгемптон" на "Стэмфорд Бридж"
-
Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Штутгартом"
-
Паршивлюк посетовал на невезение "Ростова" в осенней части чемпионата
-
В Страну Басков за реваншем: "Валенсия" едет за тремя очками к "Эйбару"
-
Канчельскис: "Манчини не подходит "Зениту"
-
Хесус Навас установил рекорд "Севильи"
-
Измайлов: "Спартак" точно будет усиливаться"
-
В заключительном туре первого круга Бундселиги "Бавария" навестит "Штутгарт"
-
"Боавишта" на выезде одержала волевую победу над "Пасуш де Феррейрой"
-
Силва и Курзава пропустят матч с "Ренном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|16
|39
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|15
|35
|5
|Лацио
|15
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Милан
|16
|24
|8
|Аталанта
|16
|23
|9
|Торино
|16
|23
|10
|Фиорентина
|16
|22
|11
|Болонья
|16
|21
|12
|Кьево
|16
|21
|13
|Удинезе
|15
|18
|14
|Кальяри
|16
|17
|15
|Сассуоло
|16
|14
|16
|Дженоа
|16
|13
|17
|Кротоне
|16
|12
|18
|СПАЛ
|16
|11
|19
|Хеллас Верона
|16
|10
|20
|Беневенто
|16
|1