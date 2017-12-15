Щесны: "Я знал, что не буду сразу играть в основе "Ювентуса"



Вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны уверен, что он принял правильное решение о переходе в туринский клуб, несмотря на то, что редко выходит на поле.

"Когда я соглашался перейти в "Ювентус", то знал, что не буду сразу играть в основном составе. Я переходил в "Юве" с прицелом на будущее. Поначалу это было непривычно. Роль запасного это нечто новое для меня. Но затем я привык. Я понимаю, что мне нужно работать, чтобы прогрессировать. Я благодарен Буффону за поддержку", - приводит слова Щесны La Repubblica.

В этом сезоне 27-летний Щесны провел за "Ювентус" 7 матчей и пропустил 5 голов.

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