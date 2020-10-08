Счет, похожий на колеса: Португалия и Испания превратили интересную вывеску в посредственный матч - крутым был только Роналду!

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Счет, похожий на колеса: Португалия и Испания превратили интересную вывеску в посредственный матч - крутым был только Роналду!На товарищескую встречу между Португалией и Испанией оба тренерских штаба прибегли к ротации, но Луис Энрике и Фернанду Сантуш имеют столь мощный выбор исполнителей, что ослабление состава чувствовалось разве что благодаря усилению скамейки запасных. У испанцев на банке оказались Рамос, Фати, Родри, Навас и де Хеа, а португальцы дали отдых Фелишу, Бернарду Силве, Виллиаму Карвалью, Жоте и Бруну Фернандешу. Стоит отметить, что в старте "селесао" вышла чуть ли не половина лидеров (Роналду, Пепе, Геррейро и т.д.), в то время как "Фурия Роха" продолжила экспериментировать с ближайшим резервом. Первые полчаса поединка прошли под знаком тотального доминирования Испании. Гости ничего не позволяли сопернику, а сами провели целых десять ударов по воротам – пять из них оказались очень опасными. Уже на 3-й минуте они могли открыть счет в результате прострела Ольмо с левого фланга и выхода Жерара Морено один на один, но его выстрел с минимальной дистанции парировал Патрисиу. Родриго Морено дважды пробивал из-за пределов штрафной после смещения с фланга – один удар прошел мимо дальней штанги, другой взял Патрисиу. Также он поймал удар Ольмо по центру метров с 20-ти, а Жерар Морено из пределов штрафной стрелял мимо ближнего угла.

Португальцы за этот период имели только удар Санчеша из-за пределов штрафной, однако ближе к последней трети первого тайма хозяева перехватили инициативу. Они и до этого старались агрессивно прессинговать, но теперь перевели игру на чужую половину – и моменты пошли, хотя их качество было откровенно низким. Вспоминается только ряд стандартов и неточных замыканий, а первую реальную возможность забить "селесао" потеряли: на 43-й минуте Роналду перевисел Регилона и сбросил подачу Санчеша с правого угла вратарской на Тринкау, тот выкатил пас на 11 метров, а Геррейро пробил – значительно выше ворот! На перерыв команды ушли при нулях на табло. В раздевалках оба тренера провели тройные замены: у испанцев на поле появились Гайя, Мерино и Кампанья (позднее к ним присоединились Родри и дебютант Траоре), а у португальцев – Бернарду Силва, Карвалью и Рубен Диаш. Особое оживление в игре в первые 25 минут не произошло, но стоит отметить, что моменты создавали только португальцы. Их было только два – но каких! На 54–й минуте Роналду с линии штрафной выстрелил в перекладину, а на 67–й он же внешней стороной стопы вырезал передачу на правый край под удар Санчешу – Ренату также попал в перекладину, а мяч срикошетил в линию ворот! Гола не случилось.

На 70–х минутах команды активизировались, обменявшись рядом моментов. На 70-й минуте мимо дальнего угла с дистанции пробивал Роналду, а испанцы огрызнулись на 73-й прострелом Траоре под удар Ольмо метров с 11-ти – Патрисиу парировал. Португалия сразу же ответила идентичным эпизодом – Тринкау выстрелил из центра штрафной, а Кэпа парировал. Сантуш, тем временем, пытался развить успех, бросив в бой Фелиша и Жоту, а Луис Энрике в ответ выпустил Серхио Рамоса. Впрочем, несмотря на определенное обострение в матче, поединок вообще выглядел ровно и даже скучно. В завершении встречи Испания стала катать мяч для контроля, не оставляя Португалии шансов для контратак. При этом "Фурия Роха" и сама особо не заостряла: на 80–й минуте Траоре пробил с правого края штрафной мимо дальнего угла, а на 89–й Рамос замкнул подачу с углового очень неточным ударом головой – вот и все моменты гостей до конца поединка. "Селесао" уже в компенсированное время сумели выскочить в контрвыпад с выстрелом Жоты метров с 20–ти, но его заблокировали; хозяева заработали угловой, подачу с которого Рубен Семеду перевел на дальнюю штангу – Фелиш должен был замыкать с метра, однако мяч пролетел под его ногой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Товарняк с признаками наплевательства

Если в целом, то матч проходил в крайне невысоком темпе, а после активного испанского старта моменты возникали в небольшом количестве и с безумными разрывами по времени. Да и то, что создали гости на старте, больше было похоже на разминку – Ольмо, Жерар и Роберто Морено раз за разом выполняли смещение в центр дальним ударом средней сложности, а единственный истинно голевой эпизод произошел еще на 3-й минуте. "Фурия Роха" не пыталась разыгрывать до верного. У "селесао" после провального начала было больше азарта. Это заметно по Роналду, который стал локомотивом португальских атак, создав лучшие моменты в своей замены, но в целом хозяева не поднимали темп. Испанцы отвечали взаимностью – подопечные Фернанду Сантуша потеряли инициативу в последние 15 минут, но команда Луиса Энрике вместо давления просто забрала мяч под контроль. И все. В общем, за весь матч кроме двух перекладин и выхода Морено один на один не произошло ничего, что можно было бы предметно обсудить. Очень хочется, чтобы это были последние товарищеские матчи сборных осенью или летом. Футболистам нет смысла убиваться в них – они и в Лиге Наций не особо стараются, но там существует хоть какая-то турнирная мотивация.

Роналду все еще на топ-уровне!

Выделить кого-то отдельно в составе обеих команд трудно. Был один хороший момент и несколько перспективных эпизодов, но в целом все отработали так, как и положено товарищеской встрече посреди сезона – без огня. Все, кроме Роналду. Желание Криша было ярко продемонстрировано свистком на перерыв – он возмущался отсутствием компенсированных минут, пальцами показывая, что нужно было добавить хотя бы одну-две. И это в никому не нужном товарняке! Именно поэтому он и выступает на топ-уровне в 35 лет. И это не пустые слова. Роналду создал для Португалии три топ-момента: на 43-й минуте сбросил мяч для Тринкау под прострел на 11 метров, на 56-й выстрелил в перекладину, а на 67-й внешней стороной стопы вырезал прекрасную передачу под удар Санчешу во все ту же перекладину. Кроме того, он скидывал мяч под удар Санчешу из-за пределов штрафной и сам дважды пробил по воротам – неточно. Конечно, Криштиану уже не может дать того же объема, который он давал в "Реале", но он в принципе никогда не любил черновой работы. В обострении передачами и командном прессинге Роналду не является сильным звеном, однако он до сих пор вовлечен в большинство атак, грамотно выбирая позиции. По уровню активности и желания в этом матче с КР7 может поспорить разве что Ольмо – но Дани всего 22 года и это первые его игры за сборную, а Криш в статусе 35-летней легенды требует компенсировать две минуты в товарняке. Инопланетянин!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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