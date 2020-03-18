Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

На прошлой неделе Йосип Иличич стал героем футбольной Европы (пока эту самую футбольную Европу полностью не остановили) – 4 гола словенца на "Месталье" не только помогли "Аталанте" обыграть "Валенсию" и выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов уже в дебютном розыгрыше. 32-летний Иличич стал первым игроком, который отметился покером в выездном матче ЛЧ. Кроме того, он повторил достижение легендарного Андрея Шевченко, которое держалось почти 15 лет – украинец с ноября 2005-го оставался последним футболистом, который забивал за итальянскую команду 4 гола в одном поединке самого престижного клубного турнира Европы. Иличич после того поединка забрал мяч, но не оставил его себе – словенец посетил одну из больниц Бергамо и сделал подарок персоналу заведения, где спасают больных коронавирусом. "В знак благодарности и привязанности к тому, что врачи, медсестры и все те, кто борется с проклятым вирусом, который огорчает наша жизнь", – сказал словенский полузащитник. Путь Иличич до пика карьеры очень напоминает дорогу "Аталанты" в четвертьфинал ЛЧ 2019/20 – тяжелый старт, практически полное списание и яркое возрождение в стиле Феникса. Еще 2 года назад словенец серьезно боялся смерти, а сейчас вместе со своей командой зажигает в Италии и Европе.



Будущий рекордсмен ЛЧ родился 29 января 1988 в Приедоре – небольшом городке бывшей Югославии (ныне Боснии и Герцеговины). Меньше, чем через год, семья понесла тяжелую потерю – отец Иличича преждевременно ушел из жизни. Его жена Ана, убегая от войны, вместе с сыновьями Йосипом и Игорем эмигрировала в Словению. Биография этой женщины – история тяжелой и тернистой жизни, наполненной упорным трудом и заботой о двух сыновьях, рано потерявших отца. Уже в детстве Йосип не представлял своей жизни без футбола, гоняя мяч в компании таких же простых детей. "Именно на улице я многому научился. К счастью, у меня не было времени на различные глупости, потому что думал только о мяче. Я целыми днями играл с ребятами, которые были старше меня на несколько лет. Они меня многому научили, ведь в то время я совсем не отличался талантом", – рассказывал Иличич о своих первых шагах в футболе. Мама поняла увлечение сына и записала его в футбольную школу "Триглав" из городка Крань. Первым профессиональным клубом будущей звезды стала скромная "Бонифика", за которую он дебютировал в 2007 году. Впрочем, уже через год юный Иличич перешел в "Интерблок", цвета которого защищал до 2010-го. Именно в составе "Интерблока" Иличич выиграл свои единственные командные трофеи – Кубок и Суперкубок Словении, но тот период сам футболист до сих пор считает одним из худших в своей карьере. На него не слишком рассчитывали, считая слишком худым. Летом 2010-го Йосип, полностью разочаровавшись в футболе, даже начал поиски обычной работы, хотя ему было всего 22 года.



Все изменил телефонный звонок Заховича. Один из лучших футболистов за всю историю Словении в то время работал спортивным директором "Марибора", в который и позвал Йосипа. Тот сразу откликнулся на приглашение легенды, и, как оказалось, не прогадал – решение перейти в "Марибор" оказалось судьбоносным. Сумма трансфера составила менее 100 тыс. евро, но в команде Иличич провел всего 2 месяца – он помог словенцам пройти "Хиберниан" в Лиге Европы и забил гол в ворота "Палермо". В сицилийском клубе были настолько поражены молодым хавбеком, что буквально после матча согласовали его переход за более чем 2 млн евро. В "Палермо" Йосип стал своим практически сразу. Уже в первом же сезоне он забивал в ворота грандов – от пушки словенца страдали "Интер", "Ювентус", "Рома" и "Фиорентина". Летом 2011-го Иличич получил новый контракт от клуба, а в сезоне 2012/13 впервые пересекся с Джан Пьеро Гасперини, который стал одним из многих тренеров "Палермо" эпохи Маурицио Дзампарини. На Сицилии под руководством своего нынешнего тренера словенец провел неполный сезон, после чего судьба через несколько лет воссоединила их уже в Бергамо. Именно в эпоху Гасперини Иличич стал настоящим героем местных тифози – он забил победный гол в сицилийском дерби в ворота "Катании". Всего в течение 3-х сезонов на "Ренцо Барбера" Йосип стал финалистом Кубка Италии и поиграл с большим количеством известных игроков – среди них были Федерико Бальдзаретти, Хавьер Пасторе, Фабрицио Микколи и Пауло Дибала. Классная была банда!

Летом 2013-го "Палермо", после вылета в Серию "B", продал "Иличича" в Фиорентину за 9 млн евро. Хотя еще до того словенец вполне мог оказаться на просторах СНГ – киевском "Динамо", которое сделало сицилийцам предложение по трансферу таланта. "Действительно, отказаться от подобных предложений достаточно трудно, но деньги никогда не были приоритетом для Йосипа. Его цель – остаться в Италии, даже если "Палермо" решит его продать", - рассказывал агент словенца. Кроме "Динамо", хавбеком в том же 2012 году активно интересовался и российский "Зенит". Что ж, переходом в "Фиорентину" Иличич подтвердил свои слова о желании закрепиться в Италии, отказав перед тем как украинцам, так и россиянам. В составе "фиалок" полузащитник провел 4 сезона, в одном из которых вместе с Марио Гомесом стал лучшим бомбардиром команды с 10 забитыми мячами. Впрочем, во Флоренции Иличич так и не сумел стать настоящим лидером команды, хотя и забил почти 3 десятка голов в 105-ти поединках. Доходило даже до того, что фанаты намекали Йосипу на неполную самоотдачу на поле. В итоге летом 2017 за менее чем 6 млн евро Иличич оказался в "Аталанте", которую уже тренировал Джан Пьеро Гасперини.



Именно в "Аталанте" Йосип вышел на пик своей карьеры. 15 голов и 10 ассистов уже в дебютном сезоне – такой результативности словенца изрядно поспособствовал тренер, который переместил его ближе к воротам соперников, по сути, на позицию оттянутого форварда. В сезоне 2018/19 дела пошли несколько хуже, но "Аталанта" впервые в своей истории завоевала путевку на групповой этап Лиги Чемпионов! Интересно, что в 2018 году словенец снова серьезно размышлял над завершением карьеры – в межсезонье ему диагностировали тяжелую форму заболевания лимфоузлов, которая дала осложнения на челюсть. Иличича госпитализировали и запретили любую физическую активность, а в течение следующих двух месяцев он был вынужден принимать антибиотики. К счастью, болезнь все же отступила. "Тот период стал настоящим адом для меня. Я даже не следил за результатами "Аталанты". Я реально боялся, что больше не смогу выйти на поле. Также меня пугала вероятность умереть во сне, как это произошло несколько месяцев назад с Давиде Астори. Были дни, когда мне было страшно засыпать, потому что я боялся больше не проснуться. Именно тогда я осознал, что футбол – далеко не самая главная вещь в жизни", – признавался Иличич, который 2 сезона провел в составе "Фиорентины" бок о бок с преждевременно умершим капитаном" фиалок".



К слову, как раз в то же лето словенец был близок к переходу в "Интер", который практически согласовал с "Аталантой" трансфер атакующего хавбека. Йосип уже должен был пройти медобследование в Милане, но сделка сорвалась буквально в последний момент. Что было дальше – знают все. В текущем розыгрыше Серии "А" Иличич и компания снова борются за ТОП-4 (и, скорее всего, выиграют эту борьбу), а в Лиге Чемпионов вышли уже в четвертьфинал – в отличии от того же "Ливерпуля". Сезон 2019/20 уже стал лучшим в карьере Иличича – 21 гол и 9 ассистов. Фантастическую левую ногу словенца боятся все, а иногда ему удаются самом деле роскошные удары. Иличич вполне мог выступать за сборную Боснии и Герцеговины или даже за Хорватию (отец Йосип имел хорватское происхождение), но без раздумий выбрал Словению, за которую дебютировал в 2010 году. "Я прожил в Словении всю жизнь, поэтому мой выбор был очевиден. Босния с футбольной точки зрения ничего мне не дала, ведь я прожил там всего год. Для меня существовала только Словения", – заявлял впоследствии сам игрок, который сейчас провел за национальную команду 65 матчей и забил 9 голов, но при этом не участвовал в крупных турнирах, таких как Евро или Чемпионат Мира.