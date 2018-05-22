Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

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Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Soccernews объявляет о старте конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов, в котором 26 мая встретятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Для участия в конкурсе необходимо:

– быть зарегистрированным пользователем ресурса (если при регистрации вам не приходит подтверждающее письмо, сообщайте на почту [email protected] и вас активируют вручную);

– оставить максимально точный прогноз на матч "Реал" – "Ливерпуль" со счётом, авторами голов и минутами (пример: "Реал" - "Ливерпуль" - 2:1, голы: Иско 25, Роналду, 40 - Салах, 90).

Победителем станет тот, чей прогноз будет максимально близок к результату встречи (не только основное время), учитывая авторов голов и минуты, на которых они будут забиты.

В призах атрибутика с символикой финала Лиги Чемпионов!

Прогнозы оставляйте в КОММЕНТАРИЯХ под этой новостью. Удачи!

комментарии
Артём

Реал Мадрид 2 - 3 Ливерпуль (Голы:Роналду 25,73. Салах 36,65 . Фирмино 80)

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Альберт

Ливерпуль

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Зенден

Реал 1-2 Ливерпуль (Роналду 34; Мане 19, Салах 73)

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Ркстам

"Реал Мадрид"-"Ливерпуль 2-3;Голы:Роналду 12,Салах 41,Фирмино 87,Рамос 90+2,Салах 112.

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SAMUELL

"Реал" - "Ливерпуль" - 1:3, голы: Роналду 14 - Салах 6,Мане 33,Вейналдум 67

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lopatasamolet

"Реал" - "Ливерпуль" - 2:1, голы: Иско 25, Роналду, 40 - Салах, 90

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lopatasamolet

"Реал" - "Ливерпуль" - 2:1, голы: Иско 25, Роналду, 40 - Салах, 90

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SS-Lacio

Реал-Ливерпуль 1:3 (Рамос 23, Милнер 90, Салах 102, 111)

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хас

Реал 1:3 Ливерпуль (Салах 15, Салах 28, Роналду 65 - Мане 83)

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Иван

Реал - Ливерпуль 1:2(голы Салах 30, Роналду 50, Фирмино 78)

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ali

Реал - Ливерпуль - 3:0 (Роналду, 20,55,70 )

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Димон

Реал - Ливерпуль - 3:2 (Салах, 14, Фирмино, 23, Роналду, 45, Бэйл, 67, Асенсио, 88)

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TurculeC

Помню, как-то на старой версии сайта, я и еще пару ребят должны были получить футболку за угаданный счет в финале ЛЧ от юзера под ником (если не ошибаюсь) FCSpartak. Но футболка неожиданно исчезла вместе с тем кто ее должен был отправить))))

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Strateg

Это уже вопросы к тем, кто где-то когда-то был. В прошлом году приз доставили без проблем :)

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Андрей

Реал 3:1 Ливерпуль (Роналду 35, Кроос62, Асенсио 90+ (или если не выйдет, то Бейл) - Мане 85.

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