Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Soccernews объявляет о старте конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов, в котором 26 мая встретятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Для участия в конкурсе необходимо:

– быть зарегистрированным пользователем ресурса (если при регистрации вам не приходит подтверждающее письмо, сообщайте на почту [email protected] и вас активируют вручную);

– оставить максимально точный прогноз на матч "Реал" – "Ливерпуль" со счётом, авторами голов и минутами (пример: "Реал" - "Ливерпуль" - 2:1, голы: Иско 25, Роналду, 40 - Салах, 90).

Победителем станет тот, чей прогноз будет максимально близок к результату встречи (не только основное время), учитывая авторов голов и минуты, на которых они будут забиты.

В призах атрибутика с символикой финала Лиги Чемпионов!

Прогнозы оставляйте в КОММЕНТАРИЯХ под этой новостью. Удачи!