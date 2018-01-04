Сделка по Коутиньо практически завершена

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Сделка по Коутиньо практически завершенаТрансфер полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" практически завершен.

Об этом, как информирует Express, сообщил испанский журналист Карме Барсело. В частности, он рассказал: "Соглашение практически закрыто. Итоговая стоимость футболиста может составить около 160-ти миллионов евро".

Напомним, "Ливерпуль" готов снизить стоимость Коутиньо. | soccernews.ru

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