"СДЗД" назвал причину срыва трансфера форварда "Крыльев Советов" Соболева в ЦСКА и "Динамо"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в зимнее трансферное окно мог перейти в ЦСКА, "Динамо" или "Рубин", но его переход не состоялся из-за высокой стоимости, сообщает "Спорт день за днем".

По данным источника, за футболиста просили восемь миллионов евро. В эту сумму входил трансфер, а также вознаграждение агенту игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев провел за "Крылья Советов" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с самарским клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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