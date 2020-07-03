"СДЗД": В тульском "Арсенале" сдан положительный тест на коронавирус
В тульском "Арсенале" выявлен заболевший коронавирусом. Об этом сообщает "Спорт день за днем".
Ранее журналист Сергей Егоров также сообщил, что в клубе есть инфицированные Covid-19. Однако президент клуба Гурам Аджоев опроверг эту информацию.
Источник, близкий к тульчанам заявил, что команда нашла способ избежать карантина. Все тесты на коронавиурс сдавались в Москве. Если будет выявлен заболевший, он не отправится в расположение "Арсенала", а останется в столице.
На данный момент"Арсенал" занимает 10-е место в чемпионате и вряд ли попадёт в еврокубки по итогам сезона.
Не пропустите: В тульском "Арсенале" нет проблем с коронавирусом. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
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|Крылья Советов
|23
|22