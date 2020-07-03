"СДЗД": В тульском "Арсенале" сдан положительный тест на коронавирус

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"СДЗД": В тульском "Арсенале" сдан положительный тест на коронавирус

В тульском "Арсенале" выявлен заболевший коронавирусом. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Ранее журналист Сергей Егоров также сообщил, что в клубе есть инфицированные Covid-19. Однако президент клуба Гурам Аджоев опроверг эту информацию.

Источник, близкий к тульчанам заявил, что команда нашла способ избежать карантина. Все тесты на коронавиурс сдавались в Москве. Если будет выявлен заболевший, он не отправится в расположение "Арсенала", а останется в столице.

На данный момент"Арсенал" занимает 10-е место в чемпионате и вряд ли попадёт в еврокубки по итогам сезона.

Не пропустите: В тульском "Арсенале" нет проблем с коронавирусом. | http://soccernews.ru
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