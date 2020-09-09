"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро

Теги цска москвазенит санкт-петербургникола влашич

"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро

"Зенит" предлагал ЦСКА крупную сумму за хавбека Николу Влашича, утверждает "СЭ".

По данным источника, петербургский клуб готов был заплатить за трансфер хорвата 25 миллионов евро. "Зенит" хотел предложить футболисту долгосрочный контракт с окладом в 4,5 миллиона евро в год.

Руководство ЦСКА не захотело отпускать игрока и уговорило его остаться в стане "армейцев".

Ранее сообщалось, что Влашич интересен "Интеру", "Аталанте" и "Наполи". 

Не пропустите: В экс-игроке "Зенита" Ивановиче заинтересован "Эвертон"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов