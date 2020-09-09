"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро
"Зенит" предлагал ЦСКА крупную сумму за хавбека Николу Влашича, утверждает "СЭ".
По данным источника, петербургский клуб готов был заплатить за трансфер хорвата 25 миллионов евро. "Зенит" хотел предложить футболисту долгосрочный контракт с окладом в 4,5 миллиона евро в год.
Руководство ЦСКА не захотело отпускать игрока и уговорило его остаться в стане "армейцев".
Ранее сообщалось, что Влашич интересен "Интеру", "Аталанте" и "Наполи".
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