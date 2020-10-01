"СЭ": Игрок "Динамо" Филипп стал игроком "Вольфсбурга"

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"СЭ": Игрок "Динамо" Филипп стал игроком "Вольфсбурга"

Форвард "Динамо" Максимилиан Филипп стал игроком "Вольфсбурга". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, контракт футболиста с немецким клубом будет рассчитан до конца нынешнего сезона. В скором времени будет объявлено о трансфере.

В "Динамо" Филипп провел 29 матчей и забил 9 голов. 

А еще: "Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Динамо"| http://soccernews.ru
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