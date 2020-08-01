"СЭ": Кокорин прошел медосмотр в "Спартаке"

"Спартак" в скором времени подпишет двух игроков. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, нападающий Александр Кокорин уже прошел медицинское обследование в московском клубе. Его презентация должна состоятся 3 августа.

Хавбек "Уфы" Остон Урунов пока не прошел медосмотр. О его трансфере объявят после презентации Кокорина.

Напомним, 29-летний игрок уже подписал контракт со "Спартаком" ещё в четверг, но об этом не объявляли, поскольку официально соглашение игрока с "Зенитом" истекло только сегодня.

Футболист заключил договор по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год + 2 миллиона подъёмных.

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