"СЭ": Кононов может возглавить тульский "Арсенал"

Теги арсенал тулаолег кононов

"СЭ": Кононов может возглавить тульский "Арсенал"

Тульский "Арсенал" рассматривает кандидатуру Олега Кононова на пост главного тренера. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, 54-летний белорус является главным кандидатом на данный пост. Руководство "Арсенала" уже связалось с Кононовым, однако тот пока отказался возглавить команду.

Последним клубом тренера была "Рига", которую он покинул несколько дней назад из-за семейных проблем.

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