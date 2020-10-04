"СЭ": Кузяев стал игроком "Локомотива"

Экс-игрок "Зенита" Далер Кузяев стал игроком московского "Локомотива". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, контакт 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Минувшим летом Кузяев покинул "Зенит" на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету один гол в 29 играх.

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