"СЭ" назвал сроки восстановления травмированного Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук пропустит 3-4 недели из-за травмы, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение стопы, но у него нет перелома. Таким образом, хавбек вернется в строй к концу февраля-началу марта. Травму он получил в матче Кубка Париматч Премьер против "Партизана" (1:1, 2:4 по пенальти).

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.

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