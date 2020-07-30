"СЭ": Оздоев может покинуть "Зенит" из-за конфликта с руководством

1 Теги зенит санкт-петербургмагомед оздоев

"СЭ": Оздоев может покинуть "Зенит" из-за конфликта с руководством

Хавбек Магомед Оздоев может покинуть "Зенит". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, у 27-летнего футболиста возник конфликт с руководством петербургского клуба из-за контракта.

Контракт Оздоева с "Зенитом" рассчитан до 2022 года. В завершившемся сезоне футболист провел 26 матчей в РПЛ, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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