"СЭ": Роман Нойштедтер вернется в московское "Динамо"

Бывший защитник московского "Динамо" Роман Нойштедтер в ближайшее время подпишет контракт с бело-голубыми, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, Нойштедтер в составе "Динамо" заменит Тони Шуньича, который перебрался в китайский клуб. Ожидается, что защитник подпишет с клубом контракт до лета 2021 года.

32-летний Нойштедтер играл за "Динамо" с 2019 по 2020 годы, провел за клуб 21 матч и отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал за "Майнц", менхенгладбахскую "Боруссию", "Шальке" и "Фенербахче". За сборную России сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

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