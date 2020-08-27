"СЭ": Руководство "Локомотива" полностью уверено в Николиче

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"СЭ": Руководство "Локомотива" полностью уверено в Николиче

Руководство "Локомотива" доверяет главному тренеру Марко Николичу, несмотря на неудачи команды в последних турах РПЛ. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В клубе понимают, что в команде есть трудности с травмированными игроками. На данный момент из строя выбыли хавбеки Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

На данный момент боссы "Локомотива" не рассматривают никого на пост главного тренера.

После 5 туров РПЛ "железнодорожники" идут на 7-м месте в РПЛ с 7 очками.

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