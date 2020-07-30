"СЭ": "Спартак" объявит о трансфере Кокорина 1 августа

1 Теги спартак москваалександр кокорин

"СЭ": "Спартак" объявит о трансфере Кокорина 1 августа

Стало известно, когда "Спартак" объявил о переходе нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что стороны уже заключили трехлетний контракт и завтра, 31 июля, футболист посетит клубные мероприятия.

По данным источника, о трансфере игрока будет объявлено 1 августа, после истечения срока контракта с "Зенитом".

Футболист провел вторую половину сезона в "Сочи" на правах аренды. В 10 матчах РПЛ он забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. 

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