"СЭ": стала известна точная сумма трансфера Комличенко в "Динамо"

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"СЭ": стала известна точная сумма трансфера Комличенко в "Динамо"

Российский нападающий Николай Комличенко перешел из "Млады Болеслав" в московское "Динамо" за 3,4 миллиона евро, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "бело-голубым" удалось добиться скидки в размере 100 тысяч евро в последний день перед подписанием контракта с футболистом. Сейчас форвард уже находится в расположении "Динамо" и тренируется с новым клубом. 

24-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "Младу Болеслав" он выступал с 2017 года, провел за клуб 74 матча во всех турнирах, в которых забил 46 голов и отдал 14 результативных передач. Сыграл три матча за сборную России и забил один мяч.

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