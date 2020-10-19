"СЭ": в Москве могут запретить матчи со зрителями

В Москве могут быть введены новые ограничения в отношении спортивных мероприятия из-за роста заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, за последние сутки в России выявлено более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По данным источника, уже в конце этой недели в московской мэрии примут решение о проведении матчей без зрителей по аналогии с Подмосковьем, где объявили о запрете на посещение мероприятий с 21 октября.

Ранее стало известно, что матч 13-го тура РПЛ "Химки" - "Зенит" состоится без зрителей.

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