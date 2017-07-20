Себальос: "Барселона"? Я нахожусь там, где и хотел быть"

Бывший полузащитник севильского "Бетиса" Дани Себальос прокомментировал свой переход в мадридский "Реал".

"Барселона"? У меня не было никаких сомнений. Я нахожусь там, где я и хотел быть... Я знаю, какая в "Реале" конкуренция. Я буду работать каждую тренировку и каждую минуту, чтобы завоевать доверие тренера, чтобы соответствовать клубу и быть частью этой команды ", - цитирует 20-летнего бека Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" представил Себальоса. | soccernews.ru