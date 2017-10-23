Себальос: "Бензема - лучшая "девятка" в мире"

Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос похвалил своего партнёра по команде Карима Бензема после крупной победы над "Эйбаром" в рамках девятого тура Примеры.

"Карим - лучшая "девятка" в мире. Вы только посмотрите, какие голевые передачи он раздаёт. А какой пас он дал Марсело" - цитирует Себальоса Marca.

Видео: Шикарный ассист Бензема

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