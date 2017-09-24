Себальос: "Чувствую себя вдвойне довольным"

Хавбек "Реала" Дани Себальос поделился эмоциями от победы над "Алавесом" (2:1).

"Это дебют в стартовом составе, о котором я мечтал. Рад, что помог команде победить. Чувствую себя вдвойне довольным. У нас не все получается в игре перед чужими воротами, но важно то, что создаем моменты. Нужно решать исходы матчей быстрее.

Нам нужно продолжать преследование. Надеюсь, мы сможем догнать наших соперников. Впереди много матчей. Если сможем двигаться вперед как единое целое, то достигнем новых высот" - приводит слова Себальоса сайт клуба.

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