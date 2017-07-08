Себальос дал ответ "Реалу"

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Себальос дал ответ "Реалу"Полузащитник севильского "Бетиса" Дани Себальос дал ответ мадридскому "Реалу", который потребовал от футболиста определиться со своим будущим в течение 24-х часов.

Как информирует AS, 20-летний хавбек дал сое согласие на переход в королевский клуб. Ввиду этого, представитель игрока Маргарита Гарай уже начала переговоры со "сливочными" по условиям личного контракта ее клиента. Ожидается, что сделка по переходу Себальоса будет завершена в течение ближайших двух-трех дней. Соглашение будет подписано сроком на пять-шесть лет.

Напомним, Тельо рекомендовал Себальосу перейти в "Барселону". | soccernews.ru

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