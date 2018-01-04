Себальос горит желанием перебраться в АПЛ

Теги реал мадридливерпульдани себальос

Себальос горит желанием перебраться в АПЛПолузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос горит желанием перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, 21-летний хавбек "сливочных" хочет продолжить карьеру в "Ливерпуле", который проявляет к нему заинтересованность. О своем желании футболист уже уведомил руководство королевского клуба.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 13 играх за "Реал".

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов