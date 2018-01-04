Себальос горит желанием перебраться в АПЛ

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос горит желанием перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, 21-летний хавбек "сливочных" хочет продолжить карьеру в "Ливерпуле", который проявляет к нему заинтересованность. О своем желании футболист уже уведомил руководство королевского клуба.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 13 играх за "Реал".

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны". | soccernews.ru