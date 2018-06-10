Себальос готов изменить решение по своему будущему

Теги реал мадриддани себальос

Себальос готов изменить решение по своему будущемуПолузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос готов изменить решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что по окончанию сезона 2017/2018 21-летний хавбек ввиду отсутствия у него стабильной игровой практики был твердо намерен сменить клубную прописку. Однако уход из "Сантьяго Бернабеу" главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана уже заставил игрока пересмотреть свои планы. В частности, он уже не исключает вариант, при котором в следующем сезоне попробует доказать свою состоятельность новому наставнику "Реала".

Напомним, "Реал" предложил Роналду улучшенный контракт. | soccernews.ru

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