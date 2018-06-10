Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос готов изменить решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что по окончанию сезона 2017/2018 21-летний хавбек ввиду отсутствия у него стабильной игровой практики был твердо намерен сменить клубную прописку. Однако уход из "Сантьяго Бернабеу" главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана уже заставил игрока пересмотреть свои планы. В частности, он уже не исключает вариант, при котором в следующем сезоне попробует доказать свою состоятельность новому наставнику "Реала".

Напомним, "Реал" предложил Роналду улучшенный контракт. | soccernews.ru