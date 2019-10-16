Себальос - хавбеку "Краснодара" Ольссону: "Не пытайся вести себя как Месси"

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Себальос - хавбеку "Краснодара" Ольссону: "Не пытайся вести себя как Месси"

Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Кристоффер Ольссон рассказал о своей стычке с Дани Себальосом на игре квалификации Евро-2020 с Испанией (1:1).

"Я попытался прокинуть мяч ему между ног и он сказал мне, чтобы я не пытался вести себя как Месси. Я уже не помню, что ему ответил. Но ситуация странная, я не понимаю смысла его фразы", - приводит слова Ольссона Sport Bladet.

Напомним, что Себальос неоднократно встречался с Месси на футбольном поле. С 2017 игрок защищает цвета "Реала". В нынешнем сезоне испанец выступает на правах аренды за "Арсенал".

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