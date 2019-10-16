Себальос - хавбеку "Краснодара" Ольссону: "Не пытайся вести себя как Месси"
Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Кристоффер Ольссон рассказал о своей стычке с Дани Себальосом на игре квалификации Евро-2020 с Испанией (1:1).
"Я попытался прокинуть мяч ему между ног и он сказал мне, чтобы я не пытался вести себя как Месси. Я уже не помню, что ему ответил. Но ситуация странная, я не понимаю смысла его фразы", - приводит слова Ольссона Sport Bladet.
Напомним, что Себальос неоднократно встречался с Месси на футбольном поле. С 2017 игрок защищает цвета "Реала". В нынешнем сезоне испанец выступает на правах аренды за "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8