Себальос хочет остаться в "Реале"

Фото: твиттер Себальоса\Автор неизвестен

Будущее испанского полузащитника мадридского "Реала" Даниэля Себальоса остается неопределенным.

Как сообщает издание Defensacentral, сам Себальос хотел бы остаться в королевском клубе, однако его приоритет - регулярная игровая практика.

По информации источника, у него есть соглашение с "Бетисом" и уход из "Мадрида" всё еще самый вероятный сценарий.

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Бетис" имеет договоренность о трансфере испанца грядущим летом за 12+5 миллионов евро.

В игроке также заинтересован "Интер".

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