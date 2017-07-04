Себальос хочет перейти в "Барселону" из-за Месси, Неймара и Суареса

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Себальос хочет перейти в "Барселону" из-за Месси, Неймара и Суареса
Полузащитник "Бетиса" Даниэль Себальос собирается перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, хавбек готов стать игроком каталонского клуба, так как хочет играть в одной команде с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Андресом Иньестой и Неймаром.

При этом хавбек даже не рассматривает вариант с переходом в "Реал".

Напомним, что сумма отступных в контракте 20-летнего Себальоса составляет 15 миллионов евро.

Не пропустите: В течение ближайших нескольких часов "Реал" намерен перехватить Себальоса у "Барселоны". | http://soccernews.ru

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