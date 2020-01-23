Себальос хочет покинуть "Арсенал"

Полузащитник Дани Себальос хочет сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, 23-летний футболист попросил "Реал" досрочно расторгнуть соглашение с "Арсеналом" о его аренде.

Испанец опасается, что из-за дефицита игровой практики его могут не включить в состав национальной сборной на Евро-2020.

В текущем сезоне Себальос сыграл за "Арсенал" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. При этом хавбек не выходил на поле с 6 ноября.

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