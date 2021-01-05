Себальос хочет вернуться в "Реал"
Испанский полузащитник лондонского "Арсенала" Даниэль Себальос, принадлежащий мадридскому "Реалу", заявил, что он хочет вернуться в королевский клуб.
"Моей целью является возвращение в "Реал". Я намерен играть важную роль в лучшем клубе мира. Я считаю, что для "Реала" нет лучшего тренера, чем Зидан", - приводит слова Себальоса Marca.
В нынешнем сезоне 24-летний Себальос провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.
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