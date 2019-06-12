Себальос: "Хочу доказать, что могу конкурировать за место в составе любой команды в Европе"
Хавбек "Реала" Даниель Себальос рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает Marca.
"Зидан все четко и ясно рассказал, я его услышал. У меня есть контракт с "Реалом", в котором четко прописана сумма отступных. если я уйду из команды, то хочу играть там, где буду чувствовать себя важным. Хочу доказать, что могу конкурировать за место в составе любой команды в Европе.
Самое важное для любого футболиста - это доверие тренера, я уверенно чувствую себя в сборной. У меня есть еще 4 года в "Реале", я хочу добиться успеха", - сказал Себальос.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Тоттенхэм".
22-летний испанец перешел в "Реал" из "Бетиса" в 2017 году за 16,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он участвовал в 34 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассисста.
Не пропустите: "Тоттенхэм" провел переговоры с Дани Себальосом| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ферлан Менди перешел в "Реал"
-
Французская Лига 1 официально будет называться Ligue 1 Uber Eats
-
Зинченко в скором времени подпишет пятилетний контракт с "Манчестер Сити"
-
В "Зените" прокомментировали инцидент, связанный с Андреем Луневым
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса
Лента новостей
-
Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту
-
Ферлан Менди перешел в "Реал"
-
"Динамо" не стало продлевать контракт с защитником Хольменом
-
Голкипер "Челси" Эдуарду перешел в "Брагу"
-
Себальос: "Хочу доказать, что могу конкурировать за место в составе любой команды в Европе"
-
Вячеслав Колосков: "РФС не будет реагировать на ситуацию с Луневым. Черчесов отреагирует"
-
Гвардиола - о переходе Азара в "Реал": "В испанском футболе появился футболист, который будет дарить радость"
-
Полузащитник "Краснодара" Назаров может продолжить карьеру в Чехии
-
Французская Лига 1 официально будет называться Ligue 1 Uber Eats
-
Голкипер "Анжи" Дюпин перешел в "Рубин"
-
Промес может перейти в "Аякс"
-
Зинченко в скором времени подпишет пятилетний контракт с "Манчестер Сити"
-
1
В "Зените" прокомментировали инцидент, связанный с Андреем Луневым
-
Хуан Мата может продолжить карьеру в Турции
-
2
Лукаку: "Для меня Антонио Конте - лучший тренер в мире"
-
Голкипер "Томи" Мелихов перешел в "Ахмат"
-
"Башакшехир" готов отпустить Турана в "Галатасарай"
-
"Лестер" объявил "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" цену на Магуайра
-
"Барселона" нацелилась на форварда "Реала Сосьедад"
-
1
Гвардиола сообщил, в каком случае он покинет "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32