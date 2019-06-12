Себальос: "Хочу доказать, что могу конкурировать за место в составе любой команды в Европе"

Теги дани себальосреал мадрид

Себальос: "Хочу доказать, что могу конкурировать за место в составе любой команды в Европе"

Хавбек "Реала" Даниель Себальос рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает Marca.

"Зидан все четко и ясно рассказал, я его услышал. У меня есть контракт с "Реалом", в котором четко прописана сумма отступных. если я уйду из команды, то хочу играть там, где буду чувствовать себя важным. Хочу доказать, что могу конкурировать за место в составе любой команды в Европе.

Самое важное для любого футболиста - это доверие тренера, я уверенно чувствую себя в сборной. У меня есть еще 4 года в "Реале", я хочу добиться успеха", - сказал Себальос.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Тоттенхэм".

22-летний испанец перешел в "Реал" из "Бетиса" в 2017 году за 16,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он участвовал в 34 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассисста.

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