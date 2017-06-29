Себальос: "Интерес "Реала" меня радует"

Теги реал мадридбетисдани себальос

Себальос: "Интерес "Реала" меня радует"

Полузащитник "Бетиса" Дани Себальос прокомментировал интерес к нему со стороны мадридского "Реала".

"Сейчас я сосредоточен на молодежном чемпионате Европы. Но когда турнир закончится, я вместе с агентом рассмотрю все предложения. Конечно же, меня радует интерес игрока. Это показывает, что моя карьера движется в правильном направлении. Думаю, что лютой футболист в детстве мечтал играть за "Реал". Впрочем, сейчас все мои мысли о финале с Германией", - приводит слова Себальоса AS.

Напомним, что "Реал" может заплатить за 20-летнего Себальоса 15 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" готов заплатить за Себальоса 15 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов