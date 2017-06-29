Себальос: "Интерес "Реала" меня радует"

Полузащитник "Бетиса" Дани Себальос прокомментировал интерес к нему со стороны мадридского "Реала".

"Сейчас я сосредоточен на молодежном чемпионате Европы. Но когда турнир закончится, я вместе с агентом рассмотрю все предложения. Конечно же, меня радует интерес игрока. Это показывает, что моя карьера движется в правильном направлении. Думаю, что лютой футболист в детстве мечтал играть за "Реал". Впрочем, сейчас все мои мысли о финале с Германией", - приводит слова Себальоса AS.

Напомним, что "Реал" может заплатить за 20-летнего Себальоса 15 миллионов евро.

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