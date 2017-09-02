Хавбек мадридского "Реала" и молодёжной сборной Испании Дани Себальос избежал серьёзной травмы, сообщает Marca.

Напомним, что 21-летний футболист получил повреждение шеи в товарищеском матче против молодёжной сборной Италии. После игры он жаловался на головокружение и рвоту.

В итоге было принято решение госпитализировать Себальоса, однако полузащитника уже выписали. По некоторым данным, он отправился в расположение королевского клуба. | http://soccernews.ru