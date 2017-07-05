Себальос: "Мое будущее прояснится через две недели"

Полузащитник "Бетиса" Дани Себальос пообещал определиться с вариантами продолжения карьеры в ближайшее время.

"Мое будущее прояснится через две недели", - приводит слова Себальоса Marca.

Напомним, что интерес к хавбеку проявляют "Реал" и "Барселона". Сумма отступных в контракте 20-летнего Себальоса составляет 15 миллионов евро.

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