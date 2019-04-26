Себальос может перейти этим летом в "Вест Хэм"

Полузащитник "Реала" Дани Себальос этим летом может сменить клуб. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, в 22-летнем испанце заинтересован "Вест Хэм". На покупке игрока настаивает непосредственно главный тренер английской команды Мануэль Пеллегрини.

Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.

Футболист перешел в "Реал" в 2017 году из "Бетиса". В текущем сезоне он участвовал в 22 матчах, отметившись 3 голами.

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