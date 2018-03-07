Себальос может пойти по пути Мораты

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос может пойти по пути бывшего форварда его клуба Альваро Мораты.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в стане "сливочных" рассматривается вариант либо с арендой 21-летнего хавбека в один из итальянских клубов, либо с его продажей с возможностью последующего выкупа за фиксированную плату.

Главными претендентами на футболиста на сегодняшний день называются "Рома" и туринский "Ювентус".