Себальос может пойти по пути Мораты

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Себальос может пойти по пути МоратыПолузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос может пойти по пути бывшего форварда его клуба Альваро Мораты.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в стане "сливочных" рассматривается вариант либо с арендой 21-летнего хавбека в один из итальянских клубов, либо с его продажей с возможностью последующего выкупа за фиксированную плату.

Главными претендентами на футболиста на сегодняшний день называются "Рома" и туринский "Ювентус".

Напомним, Одриосола сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru

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