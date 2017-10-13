Себальос намерен перебраться в Серию А

Теги реал мадриддани себальосмилан

Себальос намерен перебраться в Серию АПолузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос намерен перебраться в итальянскую Серию А, информирует испанская пресса.

Так, 21-летний хавбек остался недоволен тем, что ему до сих пор не было предоставлено шанса полноценно проявить себя в играх за свой новый клуб. Поэтому уже в зимнее трансферное окно он будет готов принять предложение "Милана", который готов гарантировать ему стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 6 матчах за "Реал", проведя в общей сложности на поле 111 минут.

Напомним, "Реал" готов потратить 40 миллионов евро на нового защитника. | soccernews.ru

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