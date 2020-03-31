Себальос намерен уйти из "Арсенала"

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Себальос намерен уйти из "Арсенала"

Полузащитник Дани Себальос не видит своё будущее в лондонском "Арсенале", за который он выступает на правах аренды.

По информации Estadio Deportivo, 23-летний испанец хочет по окончании сезона вернуться на родину. Приоритетный для него вариант - "Бетис". Впрочем, последнее слово в этом вопросе будет за мадридским "Реалом", владеющим его трансфером.

В нынешней кампании хавбек провёл за "канониров" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Также стоит отметить, что Себальос является воспитанником "Бетиса" и хорошей игрой именно в этой команде заслужил приглашение в "Реал".

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