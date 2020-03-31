Себальос намерен уйти из "Арсенала"
Полузащитник Дани Себальос не видит своё будущее в лондонском "Арсенале", за который он выступает на правах аренды.
По информации Estadio Deportivo, 23-летний испанец хочет по окончании сезона вернуться на родину. Приоритетный для него вариант - "Бетис". Впрочем, последнее слово в этом вопросе будет за мадридским "Реалом", владеющим его трансфером.
В нынешней кампании хавбек провёл за "канониров" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
Также стоит отметить, что Себальос является воспитанником "Бетиса" и хорошей игрой именно в этой команде заслужил приглашение в "Реал".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
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|18