Себальос назвал дату возобновления АПЛ

Полузащитник лондонского "Арсенала" Дани Себальос рассказал, когда ожидается рестарт розыгрыша английской Премьер-лиги.

"Сезон АПЛ возобновится на неделю позже, чем в Испании. Мы возвращаемся 20 июня. Двое суток назад нас проверили на коронавирус, и у всех отрицательный результат", - цитирует испанца Marca.

Напомним, что Себальос выступает за "Арсенал" на правах аренды, а его трансфер принадлежит мадридскому "Реалу".

Вынужденная пауза в АПЛ длится уже более двух месяцев. Турнир приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

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