Себальос не хочет возвращаться в "Реал"

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос видит своё будущее в лондонском клубе, сообщает El Desmarque.

По информации источника, 23-летний футболист уже связывался с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы объявить о нежелании возвращаться на "Сантьяго Бернабеу" после завершения срока аренды.

Хавбек попросил руководителя королевского клуба принять предложение "канониров" о выкупе его контракта.

Напомним, что "Арсенал" арендовал Себальоса 25 июля. Испанец сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

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