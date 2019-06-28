Себальос: "Не хочу уходить из "Реала"

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Себальос: "Не хочу уходить из "Реала"
Полузащитник "Реала" Дани Себальос заявил, что он не намерен менять клуб.

"Не хочу, чтобы "Реал" продавал меня. Я хочу быть важным игроком для клуба. Верю, что покажу свою лучшую игру уже в следующем сезоне", - приводит слова Себальоса AS.

Ранее сообщалось, что у Себальоса произошел конфликт с главным тренером Зинедином Зиданом, который не рассчитывает на игрока в следующем сезоне. Интерес к хавбеку проявляют "Милан" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 22-летний Себальос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" собирается купить еще одного игрока этим летом. | http://soccernews.ru
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