Себальос: "Не хочу уходить из "Реала"
Полузащитник "Реала" Дани Себальос заявил, что он не намерен менять клуб.
"Не хочу, чтобы "Реал" продавал меня. Я хочу быть важным игроком для клуба. Верю, что покажу свою лучшую игру уже в следующем сезоне", - приводит слова Себальоса AS.
Ранее сообщалось, что у Себальоса произошел конфликт с главным тренером Зинедином Зиданом, который не рассчитывает на игрока в следующем сезоне. Интерес к хавбеку проявляют "Милан" и "Тоттенхэм".
В минувшем сезоне 22-летний Себальос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32