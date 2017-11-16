Себальос одобряет трансфер Неймара в "Реал"

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Себальос одобряет трансфер Неймара в "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос признался, что он одобряет возможный переход нападающего ПСЖ Неймара в королевский клуб.

"Лучшие футболисты должны играть за "Реал", и Неймар безусловно относится к таковым. Если наш капитан говорит, что двери команды открыты для Неймара, то я поддержу его мнение" - приводит слова Себальоса AS.

Напомним, что прошлым летом ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро и за аналогичную сумму бразилец может быть приобретён другим клубом.

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