Себальос определился со своим следующим клубом

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос определился со своим следующим местом работы, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 21-летний хавбек планирует этим летом перейти в туринский "Ювентус", который интересовался им еще в прошлое межсезонье. Трансфер перспективного игрока оценивается в 20-25 миллионов евро. При этом королевский клуб наверняка попытается включить в будущую сделку пункт о возможности выкупа им контракта Себальоса в будущем.

Напомним, Себальосом также интересуется "Милан". | soccernews.ru