Себальос определился со своим следующим клубом

Теги ювентусреал мадриддани себальос

Себальос определился со своим следующим клубомПолузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос определился со своим следующим местом работы, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 21-летний хавбек планирует этим летом перейти в туринский "Ювентус", который интересовался им еще в прошлое межсезонье. Трансфер перспективного игрока оценивается в 20-25 миллионов евро. При этом королевский клуб наверняка попытается включить в будущую сделку пункт о возможности выкупа им контракта Себальоса в будущем.

Напомним, Себальосом также интересуется "Милан". | soccernews.ru

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