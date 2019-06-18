Себальос опроверг информацию о конфликте с Зиданом
Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос назвал фейковыми новости о своём конфликте с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
Ранее появилась информация, что футболист якобы сказал французскому наставнику: "Я тоже не хочу продолжать работу с вами".
"Ни один из моих личных разговоров с представителями тренерского штаба "Реала" не становился достоянием общественности. Я категорически отрицаю высказывания, приписываемые мне средствами массовой информации. Это крайне непрофессионально и неуместно - публиковать такие лживые новости. Особенно когда мы со сборной Испании ведём борьбу на таком важном международном турнире, как молодёжный Чемпионат Европы", - написал Себальос в твиттере.
Напомним, что Зидан не рассчитывает на 22-летнего полузащитника, в связи с чем клуб решил его продать. Однако перспективный испанец пока не горит желанием уходить из команды.
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