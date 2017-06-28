Себальос опроверг слухи о переходе в "Реал"

Теги дани себальосреал мадридбетис

Себальос опроверг слухи о переходе в "Реал"Полузащитник "Бетиса" Дани Себальос не подтвердил слухи о том, что он договорился о контракте с "Реалом".

Напомним, что вчера 20-летний хавбек в составе молодежной сборной Испании пробился в финал чемпионата Европы.

"Я не подписывал ничего с "Реалом".  Это лишь слухи. У меня контракт на три года с "Бетисом". И моя цель сейчас – победа на молодежном чемпионате Европы. А потом будет отпуск", - отметил он.

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